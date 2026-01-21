Dakarposte.com - Le site des scoops
Ukraine : plus de la moitié des foyers de Kyiv toujours privés d'électricité

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 21 Janvier 2026 à 22:44 modifié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 22:46

Depuis le début de son invasion en Ukraine, la Russie s'en prend au système énergétique de l'Ukraine, dans le but, selon Kiev, de saper le moral des Ukrainiens et d'affaiblir leur résistance.


Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi qu'environ 4 000 bâtiments de la capitale Kyiv étaient toujours privés de chauffage et que la majeure partie de la ville était coupée d'électricité après les frappes russes du début de la semaine.

"Depuis ce matin, environ 4 000 bâtiments de Kyiv sont toujours privés de chauffage et près de 60 % de la capitale est privée d'électricité", a déclaré Zelensky, après que la Russie a frappé le réseau énergétique de l'Ukraine entre lundi et mardi.

La Russie a frappé à plusieurs reprises les infrastructures énergétiques ukrainiennes tout au long de la guerre qui dure depuis près de quatre ans, mais Kyiv affirme que cet hiver a été le plus rude, des centaines de drones et de missiles russes ayant submergé les défenses aériennes lors de périodes de grand froid particulièrement rudes.

La situation est restée difficile dans tout le pays, y compris dans les régions de Sumy, Chernigiv, Dnipro et Kharkiv, a ajouté le président Zelensky.

La semaine dernière, Volodymyr Zelensky a annoncé l'instauration d'un "état d'urgence" dans le secteur énergétique du pays. Les écoles de Kyiv sont restées fermées, l'éclairage public a été réduit et près d'un demi-million d'habitants ont quitté la capitale.

Les journalistes de l'agence de presse AFP à Kiev ont vu des magasins et des restaurants fermés en raison des pannes, des feux de circulation hors d'usage et des éclairages publics éteints la nuit dans certains quartiers de la capitale.

Plus de 1 000 Ukrainiens ont été transportés à l'hôpital pour des gelures et des hypothermies au cours des 30 derniers jours, a déclaré le ministère de la santé, ajoutant que la situation pourrait "devenir menaçante si les températures chutent ou si les conditions météorologiques s'aggravent".

L'Allemagne a qualifié de "crimes de guerre" les frappes aériennes hivernales russes contre les infrastructures énergétiques.

Le président Ukrainien Zelensky a critiqué à plusieurs reprises la mairie de Kyiv, dirigée par Vitali Klitschko, ancien champion de boxe et rival politique, pour ne pas avoir fait assez pour aider à la reprise du système énergétique.

"Selon les rapports des autorités municipales, les ressources impliquées sont suffisantes, mais il faut du temps. Je ne suis pas d'accord avec cette évaluation : des mesures et des ressources supplémentaires sont nécessaires", a déclaré Zelensky.

De son côté, Klitschko a déclaré que les employés des services publics travaillaient 24 heures sur 24 pour rétablir le chauffage, l'eau et l'électricité, mais que les grèves répétées et le gel rendaient leur travail plus difficile.

Il a également déclaré que la situation était "compliquée parce que la plupart de ces bâtiments sont connectés pour la deuxième fois après les dommages subis par les infrastructures critiques le 9 janvier".


Les autorités de Kiev ont installé des centaines de tentes à travers la ville, où les gens peuvent se réchauffer et obtenir de la nourriture et des boissons chaudes.

Le Kremlin affirme qu'il ne vise que les installations militaires ukrainiennes et a rejeté la responsabilité de la poursuite de la guerre sur Kyiv, qui a refusé d'accepter ses demandes de paix.

Le ministère russe de la défense a déclaré mardi avoir effectué des frappes sur des installations soutenant l'armée ukrainienne.

La Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de deux hauts responsables militaires russes pour les attaques menées contre le réseau énergétique ukrainien.

La Cour a déclaré que ces attaques constituaient un crime de guerre car elles visaient à nuire aux civils ukrainiens.

Pour des raisons de sécurité en temps de guerre, Kyiv ne précise pas quelles installations énergétiques ont été endommagées ou détruites par les attaques russes.

