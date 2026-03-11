Marché de Rebeuss- Un incendie d'une rare violence ravage tout sur son passage...

Selon nos radars fureteurs, un violent incendie a fini de ravager le marché sis au quartier Rebeuss à un jet de pierre de la célèbre prison surnommée "100m" .

Au moment où ces lignes sont écrites, tard sous le ciel étoilé de Dakar, le feu, d'une intensité rare, a réduit en cendres de nombreuses cantines et étals, plongeant les commerçants et les riverains dans le désarroi total.

Des voix de résidents se sont élevées, entre autres sinistrés, pour déplorer la rapidité des secours.

Une frustration, pourrait-on dire, récurrente lors d'incendies de marchés au Sénégal en raison de l'accès difficile (ruelles étroites, encombrements) et du manque de bouches d'incendie fonctionnelles.





