Conduite sans permis : Azoura Fall présenté au procureur

Impliqué dans un accident de la circulation survenu vers 4h du matin, Assane Guèye, alias Azoura, n'était pas détenteur d'un permis de conduire. Ainsi, son ami Serigne Saliou Fall, qui lui avait remis le véhicule de marque Volkswagen, a été arrêté également par les policiers de la Section Accidents de la Compagnie de Circulation du Commissariat central de Dakar. Ce dernier est poursuivi pour remise de véhicule à un tiers non titulaire d'un permis de conduire.

Quant au militant de Pastef, Azoura est poursuivi pour les faits de défaut de permis de conduire suivi de blessures involontaires. Au terme de leur audition, les deux suspects ont été présentés ce mardi au procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, selon des sources de Seneweb.

Mais ils ont fait l'objet d'un retour de parquet. Azoura Fall et son ami Serigne Saliou Fall seront placés sous mandat de dépôt demain mercredi pour être jugés en flagrant délit, sauf changement de programme. Le duo passera cette nuit à la police d'après des sources de Seneweb.