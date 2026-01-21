Guinée-Bissau: le junte fixe la présidentielle et les législatives au 6 décembre

Le chef de la junte en Guinée-Bissau, le général Horta N'Tam, a fixé au 6 décembre la date des élections présidentielle et législatives censées marquer le retour du pouvoir aux civils, selon un décret lu devant des médias mercredi 21 janvier. Selon le décret, «toutes les conditions pour l'organisation des élections libres, justes et transparentes sont réunies». Ces élections devraient se dérouler sans le chef de la junte, d'après la charte de la transition publiée début décembre par les putschistes, un texte servant de cadre juridique pendant cette période censée durer un an.