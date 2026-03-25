La polémique de l’emprunt via les ”Total return swaps (TRS)” au menu des quotidiens

’E-Sénégal, guichet unique, e-consulat, inter-opérabilité, start-up act…, le New deal technologique est en action’’, selon Le Soleil, soulignant que la célébration de l’An 1, mardi, de ce projet de transformation numérique a été l’occasion de présenter les projets structurants qui s’inscrivent dans cette dynamique.



Selon le journal, ‘’le Sénégal a franchi, hier, 24 mars 2026, un nouveau cap dans sa stratégie de transformation numérique avec le lancement officiel des projets structurants du New Deal technologique, lors d’une cérémonie présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad). Intervenant à l’occasion du premier anniversaire de cette initiative, le chef du gouvernement a dressé un bilan d’étape tout en annonçant les principales orientations à venir’’.



Ousmane Sonko ‘’dévoile les grandes innovations’’ du New deal technologique, dit L’Observateur, qui écrit : ‘’Le Premier ministre Ousmane Sonko a dressé hier, lors de la cérémonie de lancement des projets structurants du New Deal technologique (Ndt), un premier bilan de ce projet, un an après son lancement’’.



‘’Entre chiffres ambitieux et innovations structurantes, le chef du gouvernement a surtout insisté sur une rupture assumée : transformer en profondeur l’État et son rapport au citoyen. Adossé à la Vision Sénégal 2050, le Ndt se veut plus qu’un programme sectoriel. Structuré autour de 12 programmes prioritaires, le New Deal technologique mobilise près de 1 100 milliards de FCfa sur la période 2025-2034’’, ajoute L’Obs.



Selon L’As, ‘’le gouvernement accélère sa mutation digitale avec 1 100 milliards de francs Cfa’’.



‘’Porté par le Premier ministre Ousmane Sonko, le New Deal technologique franchit une nouvelle étape avec le lancement de ses projets structurants. Doté de 1 100 milliards de FCFA, ce programme s’inscrit dans la vision du président Bassirou Diomaye Faye pour un État numérique, souveraine et inclusif’’, souligne la publication.



Le même journal se fait également l’écho de la polémique suscitée par l’emprunt de 650 millions d’euros (soit environ 426 milliards de FCfa) contracté par l’État du Sénégal auprès d’Africa Finance Corporation et de First Abu Dhabi Bank en 2025, selon des révélations du Financial Times.



‘’Accusé d’avoir caché 650 millions d’euros empruntés via les Total return swaps (TRS), le ministère des Finances dément et défend une stratégie d’endettement maitrisée et transparente’’, rapporte L’As.



Le Total return swap est un instrument de la finance internationale permettant à un acteur d’obtenir des liquidités immédiates en échange du transfert temporaire des risques et des rendements liés à un actif.



‘’La polémique enfle’’, affiche WalfQuotidien à la Une, relevant que ‘’les précisions du ministère des Finances et du Budget n’ont pas réussi à dissiper les indignations’’.



En effet, dans un communiqué, le Front pour la défense de la démocratie et de la République (Fdr, opposition) ‘’qualifie ces tractations financières du régime d’opaque’’.



Selon Sud Quotidien, ‘’Dakar riposte, mais le flou persiste’’. ‘’Dakar contre-attaque après les accusations d’opacité du Financial times. Mis en cause par le quotidien économique britannique pour des emprunts conclus +en secret+ via des +montages opaques+, le ministère des Finances et du Budget a publié une mise au point afin de défendre la transparence de sa gestion de la dette. Une réponse techniquement argumentée, dont les lacunes chiffrées limitent toutefois la portée’’, écrit Sud.











































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