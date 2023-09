"La prochaine pandémie fera 50 millions de victimes"

Selon ces experts la prochaine pandémie est "déjà en marche" et elle pourrait potentiellement coûter la vie à 50 millions de personnes.



"La grippe espagnole de 1918-1919 a coûté la vie à au moins 50 millions de personnes dans le monde, faisant deux fois plus de victimes que la Première Guerre mondiale", rappelle Kate Bingham, la présidente de la taskforce britannique pour les vaccins dans le Daily Mail.



"Aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un nombre de décès comparable causé par l'un des nombreux virus déjà existants. Les virus se reproduisent et mutent actuellement plus que toutes les autres formes de vie sur notre planète réunies. Bien sûr, ils ne constituent pas tous une menace pour les humains, mais il y en a suffisamment qui le sont."



Selon Bingham, il est impératif se préparer sans attendre à la prochaine pandémie, notamment en augmentant notre capacité de production des vaccins.









































