La situation est "réversible", estime le chef de la diplomatie nigérienne

Sur le plateau de France 24, Liza Fabbian, journaliste à RFI et Cyril Payen, journaliste à France 24, ont tour à tour interrogé Hassoumi Massoudou, chef de la diplomatie nigérienne et proche du Président Mohamed Bazoum renversé par un coup d’État militaire le 26 juillet.



Selon le responsable politique en exil, le coup d'État est survenu au Niger alors que le pays baignait dans un "climat serein". Aujourd'hui, il estime que le président Bazoum est victime d'une "prise d'otage" et d'une "séquestration" mais que la situation est "réversible". "L'intervention militaire est dans l'agenda de la Cédéao", poursuit Hassoumi Massoudou "mais on peut toujours l'éviter" car tout est "négociable avec la junte militaire". Retrouvez l'ensemble de l'entretien sur notre page.