Lamb : Malmené par Eumeu Sène, Tapha Tine s’en sort in extremis et bat Tay Shinger

Les amateurs ont eu droit à un combat de gladiateurs entre Eumeu Sène et Tapha Tine ce dimanche à l’arène nationale. C’est Eumeu Sène qui a déclenché en premier avec un crochet long puis un uppercut du droit qui fait tituber le géant du Baol. Tay Shinger saisit Tapha Tine mais ne parvient pas à l’amener au sol. Blessé au visage, le lutteur de l’écurie Baol est acheminé chez « ardo » le médecin de l’arène.



À son retour, Tapha Tine change de stratégie puisque dominé dans le domaine de la boxe. Il va toutefois encaisser des coups du Pikinois et profite d’une saisie de jambe mal appliquée par Eumeu pour le terrasser. Tapha Tine enregistre sa 16e victoire en carrière et file tout droit vers la couronne de roi des arènes.







































wiwsport