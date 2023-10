Lancement des opérations de collecte de parrainages : les responsables ‘’Apéristes’’ en ordre dispersée à Matam

C’est une lapalissade de dire que les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar à Matam sont divisés. Le dernier acte posé par les ‘’apéristes’’ manifestant ainsi leur discorde, c’est d’organiser dans une même région deux lancement officiel de collecte des parrainages en ordre dispersée. Le dimanche 8 octobre dernier, le délégué régional au parrainage de cette région, l’ex ministre Mamadou Talla, avait officiellement lancé la collecte des parrainages. Il avait à ses côtés Farba Ngom et Me Moussa Bocar Thiam, pour ne citer que ceux-là.



Aujourd’hui, dans la même salle du Centre culturel régional de Matam où Mamadou Talla avait lancé la collecte officiellement, se tient aussi le second lancement officiel de la collecte des parrainages, mais coordonné par l’ancien Ministre de la justice, Me Malick Sall, pour le nommer. Selon nos renseignements, il y va avec la bénédiction de l’actuel ministre de l’élevage et des productions animales, Daouda Dia, qui, empêché par ses nouvelles charges ministérielles, a envoyé une forte délégation. Il n’est pas le seul à bénir cette activité. Son frangin aussi, l’homme d’affaires Harouna Dia, le député Kalidou Wagué, et le maire de Matam, Mamadou Mory Diaw ainsi que le Maire de Thilogne Mamadou Elimane Kane, entre autres, sont tous avec Me Malick Sall et entendent marquer par leur présence l’événement.















