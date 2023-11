Le Casa Sports signe un contrat de sponsoring avec l’APIX

L’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) a signé un contrat de sponsoring de deux ans avec le Casa Sports, samedi, à Ziguinchor (sud).



L’accord a été signé par Abdoulaye Baldé, le directeur général de l’APIX, et Seydou Sané, le président du Casa Sports, un club de la Ligue 1 de football du Sénégal.



‘’Ce partenariat représente un investissement global de 90 millions de francs CFA’’, a dit M. Sané, affirmant qu’il y aura un apport de ‘’10 millions supplémentaires’’.



‘’Cet accord est important pour le football sénégalais et la Casamance’’, a-t-il souligné.



C’est la première fois que le Casa Sports, fondé en 1969, signe un contrat de sponsoring avec une société nationale, selon son président.



‘’C’est une vraie entreprise’’, a dit Seydou Sané en parlant du Casa Sports, lequel, selon lui, emploie une soixantaine de personnes, dont les joueurs.



L’un des objectifs du club est de remporter un trophée africain – en compétitions interclubs, dont la Coupe de la CAF et la Ligue des champions d’Afrique -, d’ici à 2030, a-t-il ajouté.



‘’Le Casa Sports est l’équipe fanion de la Casamance. C’est une opportunité pour l’APIX de nouer un partenariat avec ce club pour vulgariser ce qu’elle est en train de faire en Casamance. C’est un partenariat qui nous permettra de nous faire connaître davantage en Casamance’’, a expliqué Abdoulaye Baldé.



‘’Le sport est devenu un outil de marketing et de développement individuel et collectif. C’est dans cette logique que l’APIX cherche à se mettre aux côtés des sportifs’’, a poursuivi M. Baldé, disant être ‘’très heureux’’ de nouer ce partenariat.























































































































































aps