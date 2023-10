Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit le Conseiller Spécial du Président des Etats-Unis

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Chef de l’Etat, a reçu ce jour en audience une délégation conduite par monsieur Judd Devermont, Conseiller Spécial du Président Joe Biden, Président des Etats- Unis.



Le renforcement du partenariat entre les Etats-Unis et les pays africains en particulier le Gabon a été au centre des discussions entre le Chef de l’Etat et le Conseiller Spécial du Président Joe Biden.



L’émissaire américain a exprimé la solidarité des autorités de son pays notamment le Président Joe Biden à l’endroit du peuple gabonais qu’il compte accompagner tout au long du processus de Transition.



Revenant sur les raisons de la prise de pouvoir par les militaires, le Président de la Transition a tenu à rassurer son hôte quant à l’organisation des élections démocratiques au terme de la période de Transition. Aussi, Monsieur Judd Devermond a réitéré la volonté du Chef d’Etat américain de redynamiser la coopération bilatérale qui unit le Gabon et les Etats-Unis.



Pour rappel, le Chef de l’Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema avait reçu le 6 octobre dernier le Chargé d’Affaire de l’Ambassade des Etats-Unis au Gabon, madame Ellen Thorburn avec qui il avait longuement échangé sur les sujets d’intérêt commun entre les deux pays.