Le Médecin-Colonel Birahim Niang : Aucun lien avec Ousmane Sonko, contrairement aux rumeurs

Le Médecin-Colonel Birahim Niang a consacré sa vie à la santé et au bien-être du peuple sénégalais. Son engagement envers son devoir médical et son dévouement pour servir la nation, ont laissé une marque indélébile. Malgré sa propre bataille contre la maladie, il a continué à prodiguer ses soins aux patients et à jouer un rôle essentiel dans le système de santé du pays.



La triste nouvelle de son décès est survenue bien avant l'arrivée d'Ousmane Sonko à l'hôpital Principal. Le 8 août, une émouvante levée de corps a eu lieu pour rendre hommage au Médecin-Colonel Birahim Niang. Sa contribution au secteur de la santé et sa détermination à aider les autres, ne seront pas oubliées.



Le groupe Leral, par cet hommage, reconnaît et célèbre les réalisations du Médecin-Colonel Birahim Niang. Son dévouement envers le Sénégal et sa population, restera dans les mémoires et inspirera les générations futures à poursuivre le même engagement envers le service et le bien-être de la nation.



En ces moments de deuil, le Sénégal se souvient avec gratitude du Médecin-Colonel Birahim Niang et exprime sa profonde reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle.