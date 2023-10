Le PSV rattrape Séville sur le gong

Buts : De Jong (85e) et Teze (90e+5) pour les Boeren // Gudelj (68e) et En-Nesyri (87e) pour les Sevillistas



Sur De Jong.



Balayé par Arsenal lors de la première journée, le PSV accroche le point du nul dans les derniers minutes face à Séville ce mardi soir (2-2). Hormis les cinq premières minutes, ce sont pourtant les Néerlandais qui dominent largement ce premier acte. Ainsi, De Jong voit, à deux reprises (10e et 17e), l’arrière-garde espagnole lui barrer le chemin des cages de Nyland. Le portier norvégien fait ensuite le boulot devant Lang (22e) avant de voir l’arbitre assistant rattraper Ramalho par le col, alors que celui-ci avait marqué (38e). En face, les Andalous n’existent que grâce à une praline, lointaine, de Lukebakio qui finit sa course hors cadre (40e). Résultat, les deux écuries filent aux vestiaires sur un 0-0 frustrant pour les Boeren.



Tout bascule après la pause. Séville se réveille enfin : Pedrosa se fait refuser un pion (52e), puis En-Nesyri attrape la barre du gauche (55e). Suffisant pour forcer le PSV à réagir, mais Nyland (59e) et le poteau (62e) empêchent Lang d’ouvrir le score. Ce que Gudelj se charge de faire, profitant d’une remise de Ramos pour catapulter une volée du droit dans les cages de Benitez (0-1, 68e). Lang, intenable depuis la reprise, réveille à nouveau un Philips Stadion que De Jong se charge de faire exploser sur un penalty concédé par Ramos (1-1, 85e). Sur l’engagement, En-Nesyri climatise immédiatement tout ce beau monde de la tête (1-2, 87e). L’espace seulement de quelques instants, puisque Teze vient sauver le PSV au bout du bout (2-2, 90e+5).



Pas de vainqueur, si ce n’est Lens.