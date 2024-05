AYIB DAFFÉ INVITE À SOUTENIR AVEC OPTIMISME LES 1ERS PAS DE LA PRÉSIDENCE DE DIOMAYE

Tout d’abord, le député, secrétaire par intérim du parti Pastef, l’invité dimanche de l’émission Point de Vue sur la RTS, souligne la mise en place d’un gouvernement resserré, conformément à une promesse électorale, avec un nombre limité de ministres et un appel à éviter le cumul des fonctions. Cette démarche , dit-il, vise à améliorer l’efficacité et la transparence de l’action gouvernementale.



De plus, Ayib Daffé met en avant la démission du Président Bassirou Diomaye Faye de ses fonctions au sein du parti Pastef, ce qui indique une volonté de séparation entre les fonctions politiques et gouvernementales.



L’accent mis sur l’unité nationale par le Président Faye est également salué par M. Daffé comme un élément crucial dans cette période de transition.



In fine, Daffé appelle à la mobilisation de tous les acteurs, qu’ils soient politiques, sociaux, ou issus de la diaspora et de la communauté internationale, pour soutenir le projet de transformation systémique du pays. Cette vision englobante reflète une volonté de construire un consensus national autour des objectifs de développement.



Ayib Daffé indique un soutien prudent mais optimiste envers les premiers pas de la présidence de Bassirou Diomaye Faye, tout en soulignant la nécessité d’une implication collective pour réussir les réformes en cours.







































































dakarmatin