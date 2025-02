Le Pr Diomaye Faye a reçu l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote ainsi que le Dr Okey Oramah, Président d’Afreximbank

En début de soirée, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote ainsi que le Dr Okey Oramah, Président d’Afreximbank.



Les discussions ont porté sur les opportunités de financement et d’investissement dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, la production d’engrais et l’industrie. L’objectif est de renforcer les capacités productives du Sénégal et d’accompagner la Stratégie nationale de développement 2024-2029.



Au cours de cet entretien, le Chef de l’État a réaffirmé l’engagement du Sénégal à créer un environnement propice aux investissements structurants et à développer des partenariats stratégiques avec le secteur privé africain afin d’accélérer la transformation économique du pays.