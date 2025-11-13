Le Pr Diomaye Faye et son premier ministre rabibochés- Ousmane Sonko attendu ce …jeudi à Ziguinchor! (EXCLUSIVITÉ SOLO QUOTIDIEN)

Des informations fiables en notre possession, il ressort que celui qui tient les manettes du convoité pouvoir Exécutif et son chef du gouvernent se sont effectivement rencontrés aux fins de fumer le calumet de la paix.

En effet, une source, au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l’Establishment, fait savoir que Diomaye et Sonko se sont vus. Les deux leaders ont ainsi brisé le mur de glace qui s’était érigé entre eux après la brouille qui n’en demeure pas moins un secret de polichinelle.

Poursuivi jusque dans ses derniers retranchements, notre interlocuteur, introduit dans les hémicycles de la République, n’a pas voulu s’épancher sur les sujets débattus par les illustres autorités.

N’empêche, il fait savoir que c’était une rencontre fraternelle qui a eu lieu loin des indiscrets. « Ils ont tous les deux acceptés de calmer le jeu, se retrouver autour de l’essentiel, c’est-à-dire l’intérêt supérieur de la nation. Je ne peux pas trop entrer dans les détails, mais sachez que les deux frères siamois se sont accordés, convaincus que le Sénégal ne se remettait jamais d’une crise politique. Ils ne sont pas sans savoir qu’eux- même n’y survivront pas. Ils ont donc fini par resserrer les liens les unissant depuis des années »



En somme, au bord de l’implosion, les deux hommes, hautes autorités du pays, ont finalement décidé de s’expliquer les yeux dans les yeux dans les yeux. La discussion, nous revient-il,a été on ne peut plus franche, sans langue de bois et se fait autour d’un copieux mets.



Aux dernières nouvelles, Bassirou et Ousmane ont promis de se retrouver après le « come back » du PM, lequel entend se rendre dès aujourd’hui dans sa région méridionale aux fins de se …ressourcer pour quelques jours.







