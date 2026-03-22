Le Pr Diomaye Faye salue la mémoire de Cheikh Makhfou Aïdara dit "Beuh"

"J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Makhfou Aïdara Beuh, khalife de la famille de Cheikh Makhfou Ould Cheikhna Cheikh Saadbou à Guéoul, ainsi que de ses deux épouses, à la suite d’un tragique accident survenu à Diama.

Je rends hommage à un guide religieux respecté, au service de la foi et de la communauté.

Au nom de la Nation, j’adresse mes condoléances les plus attristées à sa famille, au nouveau khalife Cheikh Chaya Aïdara, à la communauté khadriya et à l’ensemble de la Oummah.

Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, les accueille en Son Paradis." réagit le Pr Diomaye Faye