Le Président de la Côte d’Ivoire limoge son Premier ministre et dissout le gouvernement

Le Président ivoirien a signé ce 6 octobre un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement, selon un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence Abdourahmane Cissé. Cela a été fait conformément à l’article 70 de la Constitution, selon lui.

Un nouveau cabinet sera formé.



"En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place d’un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d’expédier les affaires courantes", relate le communiqué.



Une décision attendue

Cette décision était attendue: fin septembre, Alassane Ouattara avait informé les membres du gouvernement d'un prochain remaniement.