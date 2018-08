Le Real s'offre la Juve en préparation, Liverpool domine Naples

Le Real Madrid a battu la Juventus de Turin, sans Cristiano Ronaldo, en match de préparation samedi à Landover dans le Maryland aux Etats-Unis dans le cadre de l'International Champions Cup. Origi est monté au jeu lors de la victoire de Liverpool face à Naples (5-0) à Dublin.

Si Carvajal avait ouvert la marque, mais contre son camp dès la 12e minute de jeu, le Real a dominé ensuite les échanges face à la Juventus en égalisant d'abord par Gareth Bale avant le repos (39e). Asensio, avec deux buts (47, 56) a donné la victoire aux Madrilènes de Lopetegui en seconde période.



Les septuples champions d'Italie en titre évoluaient sans Ronaldo, l'attaquant vedette de 33 ans. Transféré début juillet du Real Madrid pour 100 millions d'euros, il est toujours en vacances depuis l'élimination du Portugal au Mondial en Russie.



Le Real a encore un match à disputer, mardi face à l'AS Rome dans le New Jersey, dans ce tournoi amical qui se déroule entre l'Europe, les États-Unis et Singapour.



En Californie, à Santa Clara, l'AC Milan a battu le Barça à la dernière minute sur sa seule véritable occasion de la deuxième mi-temps, à la 92e minute, grâce à André Silva. Les deux équipes terminent chacune le tournoi avec une victoire et deux défaites.



Le FC Barcelone jouera son prochain match dimanche prochain face à Séville à l'occasion de la Supercoupe d'Espagne, tandis que l'AC Milan débutera le championnat d'Italie face à Gênes le 19 août.



Par ailleurs, à Dublin, le Brésilien Alisson, transféré de la Roma à Liverpool pour un montant record de 72,5 millions d'euros pour un gardien, a effectué des débuts parfaits avec les Reds lors de l'écrasante victoire 5-0 des hommes de Jürgen Klopp face à Naples de Carlo Ancelotti samedi. Du côté de Liverpool, Divock Origi est monté au jeu à la 71e minute.



James Milner et Georginio Wijnaldum ont marqué les deux premiers buts en moins de dix minutes, Mohamed Salah (58e), Daniel Sturridge (73e) et Alberto Moreno (77e) se chargeant d'alourdir l'addition en seconde période.



Les clubs italiens ont décidément bien réussi à ceux de Premier League puisque Arsenal a battu la Lazio Rome 2 à 0 grâce à des buts signés Reiss Nelson (18e) et Pierre-Emerick Aubameyang (64e).