Le Roi Mohammed VI reçoit plusieurs ambassadeurs, mais pas ceux de la France et des Etats-Unis

Le roi Mohammed VI a reçu, ce lundi 2 octobre à Rabat, une dizaine d’ambassadeurs étrangers, venus lui présenter leurs lettres de créances. La liste donnée par le cabinet royal ne mentionne pas la présence à l'acte de l’ambassadeur français, Christophe Lecourtier. Une absence qui intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre Rabat et Paris.



Il y a deux semaines une source gouvernementale officielle marocaine avait indiqué à la MAP que la visite du président Emmanuel Macron au royaume «n’est pas à l’ordre du jour et n’est pas programmée». Elle réagissait ainsi à des déclarations de la cheffe de la diplomatie, Catherine Colonna, annonçant la programmation d’une visite du président français au Maroc, sur invitation du roi Mohammed VI.



Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita avait reçu le 30 décembre 2022 à Rabat, Christophe Lecourtier, qui était venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France au Maroc.



L’ambassade du royaume à Paris est sans ambassadeur depuis que le roi Mohammed VI avait nommé, le 18 octobre 2022 en conseil des ministres, Mohamed Benchaaboun, en tant que directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement.



Outre l’absence du représentant de la France, l’ambassadeur des Etats-Unis n’a pas assisté à l’acte présidé, ce lundi, par le souverain. Puneet Talwar a présenté, le 21 novembre 2022, des copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie marocaine.



Parmi les ambassadeurs qui ont longtemps attendu cette audience royale, il y a notamment les cas de Jasper Kammersgaard du Danemark et Mme Filomena Mendes Mascarenhas Tipote de la Guinée Bissau, que Nasser Bourita avaient reçus le 6 septembre 2021.