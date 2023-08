Le Sénégal a-t-il été recalé aux portes des Brics ? Mankeur Ndiaye explique...

Lors de leur dernier sommet tenu en Afrique du Sud, les Brics ont validé l’entrée de plusieurs pays au sein de l’organisation. Cependant, certains disent que le Sénégal avait frappé à la porte de l’organisation pour y être admis. La réponse aurait été non. Mais, la version de Mankeur Ndiaye est toute autre.



L’ex ministre des Affaires étrangères, aujourd’hui ministre-conseiller spécial du Président de la République, déclare que notre pays n’a pas été recalé, puisqu'il n'a pas candidaté. «Contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias affirmant que le Sénégal a été recalé pour sa candidature aux BRICS, je crois savoir que le Sénégal n’a jamais été candidat pour rejoindre ce Regroupement», a-t-il tweeté.



Les BRICS sont un groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels : il s'agit du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et l'Afrique du Sud. Le 24 aout dernier, six pays avaient fait leur entrée au sein de l'organisation. Il s’agit de l'Iran, l'Argentine, l'Egypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Ce qui porte le nombre de membres à 11 aujourd'hui.

























































igfm