Le bilan du séisme au Maroc dépasse un millier de morts

Le dernier bilan du séisme s’élève à 1 037 morts et plus de 1 200 blessés, annonce samedi le ministère de l’intérieur marocain, cité par la télévision publique. La secousse a fait 1 204 blessés « dont 721 sont dans un état critique », selon le ministère. Le précédent bilan faisait état de 820 morts et 672 blessés.