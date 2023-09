Le candidat de Benno connu ce samedi : L'Apr confirme et adresse un message

L’Apr confirme les informations jusqu’ici livrées par la presse. Dans le cadre du processus du choix du candidat de Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall a convoqué ce samedi 9 septembre 2023 la conférence des leaders de la coalition présidentielle. Celle-ci est même élargie à d’autres membres et structures affiliés, indique le parti au pouvoir dans un communiqué de presse. Et à 24 heures de la délibération, la formation politique a lancé un message à ses militants.



«L’Alliance pour la République invite les militants et sympathisants à s’unir autour du candidat de la grande majorité pour consolider la trajectoire victorieuse de la coalition Benno Bokk Yakaar à la Présidentielle 2024», leur dit-il. C'est donc demain, à partir de 16 heures, que les 11 candidats seront fixés sur leur sort.









































































iGFM