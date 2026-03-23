Le capitaine André Senghor a finalement succombé à ses blessures

Le capitaine André Senghor faisait partie des forces engagées dans une mission de destruction de champs de chanvre indien dans cette zone proche de la frontière gambienne. Une opération à haut risque qui s’était soldée par une attaque meurtrière contre les éléments déployés sur le terrain.





Ce drame, survenu dans un contexte sécuritaire toujours sensible en Casamance, rappelle une nouvelle fois le lourd tribut payé par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les activités illicites et pour la stabilisation de la zone.



Un hommage fort du chef de l’État lors de la Korité



C’est dans ce climat de deuil que la prière de la Korité, célébrée ce jour à Dakar, a pris une dimension particulière. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à rendre un hommage appuyé aux soldats tombés, avec une pensée émue pour leurs familles.



Dans son message, il a exprimé ses « condoléances émues à l’ensemble des familles » ainsi qu’à toute la nation, saluant le sacrifice de ces militaires engagés au service du Sénégal. Il a également adressé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, insistant sur la nécessité de solidarité nationale dans ces moments difficiles.



Le chef de l’État a ainsi appelé à l’unité et au soutien indéfectible envers les forces armées, rappelant que leur engagement garantit la sécurité et la souveraineté du pays.





































Gms