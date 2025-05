«Le changement commence le…» : le mystérieux message de Barthélémy Dias

Dans son édition de ce samedi 17 mai, Wal fadjri Quotidien annonce que Barthélémy Dias a modifié le profil de sa page Facebook en y intégrant un message énigmatique. «Le changement commence ce 28 mai», a rajouté l’ancien maire de Dakar, selon le journal.





La même source rappelle qu’avant, depuis le 14 avril, on pouvait lire sur cette même page uniquement ceci : «Nos égos ne pèsent rien face aux urgences du peuple. Restons concentrés et mobilisés vers L’ESSENTIEL. Cap sur 2029. Barthélémy Dias 2029.»



2029, c’est l’année de la prochaine présidentielle, sauf changement du calendrier électoral. Le 28 mai, le jour du dialogue national initié par le Président Diomaye Faye. Dias suggère-t-il sa participation à ces deux échéances ? Va-t-il lancé dans dix jours le mouvement ou le parti politique qu’il aurait déjà créés ?



Walf Quotidien déclare avoir tenté en vain de joindre l’édile déchu et son entourage pour en savoir plus.



En tout cas , Dias semble avoir définitivement tourné la page Khalifa Sall et Taxawu Sénégal. Ce dernier a annoncé la rupture avec son désormais ancien compagnon le weekend dernier.



















































seneweb