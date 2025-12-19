Le chanteur Tarba Mbaye finalement libéré…Il repasse lundi prochain à la DIC (EXCLUSIVITÉ SOLO MEDIAS GROUPE)

Revirement spectaculaire concernant l’arrestation du chanteur Tarba Mbaye!



Alors qu’il était en garde à vue au siège de la DIC, le jeune chanteur a été finalement libéré sur…convocation.



Il est tenu de rester à la disposition de la justice en attendant sa prochaine convocation notamment sa confrontation annoncée avec le sieur Mamadou Lamine Diao. C’est ce dernier, depuis la prison de Rebeuss, qui l’accuse d’être impliqué au meurtre d’Aziz Dabala et Mamadou Gano dans leur appartement sis à Pikine.



Tarba Mbaye, qui repasse lundi prochain à la DIC, nie toute implication à cette affaire.



Nous y reviendrons amplement