Le collège des magistrats du PJF fixe les dates pour les auditions sur le fond de Waly Seck, du fils d’Amadou Ba, son chauffeur etc…

C’est la nouvelle de dernière heure glanée par la rédaction de Solo Quotidien. Des informations recoupées au niveau de la basoche, il ressort que l’illustre chanteur Ibrahima Waly Seck sera « cuisiné » (auditionné) sur le fond de son fameux mais gratiné dossier.



En effet, l’homme des pensées de Sokhna Aïdara Seck est tenu de déférer le 2 décembre prochain à la convocation du juge d’instruction du Pool Judiciaire Financier (PJF).



Le « Faramareen » en chef a été entendu par le redouté Pôle judiciaire financier après avoir reçu une convocation de la Division des investigations criminelles.

L’audition, qui est intervenu dans le cadre de l’enquête ouverte autour de l’affaire Amadou Sall, porte sur des transactions jugées suspectes.



Selon son avocat, le chanteur a été inculpé pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.



Le dossier, déjà marqué par des inculpations de personnalités proches de l’ancien pouvoir, a fini, contre toute attente, par prendre de l’ampleur.



Pour la gouverne de ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actu, Ibrahima Waly Seck a comparu devant un juge d’instruction du PJF qui l’a placé sous le régime de l’inculpation. Il est ressorti libre après son audition suite à un cautionnement.

Selon son conseil, il lui est reproché d’avoir pris part à une transaction liée à la vente d’un véhicule de luxe pour un montant de 210 millions de FCFA, réglé par chèque au bénéfice du fils de l’ex-président Macky Sall, en l’occurrence Amadou Sall. Qui, rappelons-le, a pris la poudre d’escampette depuis lurette pour se terrer quelque part dans les Émirats Arabes Unis.

Waly a eu à consigner 210 millions de francs cfa pour « éviter toute surprise » pour paraphraser son conseil juridique, en attendant que la procédure suive son cours. Il a exprimé devant la presse son souhait de voir son client bénéficier d’un non-lieu.

Le rapport de la Centif à l’origine de cette enquête mentionne des flux financiers d’un total de 5,597 milliards de FCFA jugés suspects. Plusieurs personnalités sont déjà mises en cause, notamment Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, son chauffeur Cheikh Tidiane Seck, et l’homme d’affaires Saliou Sylla.

Tous trois ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux en bande organisée.

Aux dernières nouvelles, le rejeton de l’ex Premier Ministre (Amadou Ba), en l’occurrence Ibrahima, sera également entendu au même titre que ses présumés acolytes.

En effet, le magistrat instructeur du premier cabinet du PJF entendra le 3 décembre Ibou Ba. S’en suivra son « driver » patenté (Cheikh Tidiane Seck). Qui subira un interrogatoire le lendemain.

Et pour boucler la boucle, l’opérateur économique répondant au nom de Saliou Sylla fera face au PJF pour son audition sur le fond.



Affaire à suivre…

