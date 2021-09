Le député allemand d’origine sénégalaise: Karamba Diaby réélu au Bundestag

Le sexagénaire a remporté la circonscription électorale 72 de la ville de Halle, en battant "son éternel concurrent, Christoph Bernstiel".



Ce dernier est un militant du Parti chrétien-démocrate, la formation d’Angela Merkel, la chancelière allemande qui quitte ses fonctions après seize ans à la tête de l’exécutif de son pays.



"Je suis toujours submergé par la grande confiance que les gens de #hallesaale, #landsberg, #petersberg et #kabelsketal m’ont montré. À 28,8 %, j’ai pu me déplacer directement au Bundestag", a écrit l’élu sur sa page Facebook.



"Je porterai ce mandat avec honneur et responsabilité et je continuerai à représenter ma circonscription au Bundestag allemand de toutes mes forces au cours des quatre prochaines années", a-t-il promis à ses électeurs.



Sa circonscription électorale fait partie d’une zone où "l’extrême droite allemande atteint ses meilleurs scores aux élections régionales", souligne la même source.



Elle ajoute, sans indiquer le pourcentage des votes en sa faveur, que le parlementaire originaire de Marsassoum, dans la région de Sédhiou (ouest), a été réélu "avec brio".



Karamba Diaby, siégeant au Bundestag depuis 2013, est membre du PSD depuis 2008.



En 2017, il avait été réélu au Parlement allemand, mais "en ratant de peu la première place de sa circonscription électorale de la ville de Halle".



Il réside dans cette ville de l’est du pays avec sa famille et y a fait ses études supérieures après être passé par les départements de biologie et de géologie de l’Université de Dakar (l’actuelle université Cheikh-Anta-Diop).



D'après Aps, M. Diaby est arrivé en Allemagne en 1985, bénéficiant d’une bourse d’études de l’ancienne RDA, la République démocratique d’Allemagne, où il fit des études de chimie couronnées par un doctorat en 1996.



Il a raconté son enfance à Marsassoum et son parcours politique en Allemagne dans un livre, "Leben für die Demokratie. Mein Weg vom Senegal ins deutsche Parlament" (Vivre pour la démocratie. Mon itinéraire du Sénégal au parlement allemand), publié aux éditions Hoffmann und Campe, en 2020.



































































leral