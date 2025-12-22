CAN 2025 | Le Sénégal démarre fort en surclassant le Botswana (3-0) avec un doublé de Nicolas Jackson

Le Sénégal avait pour objectif de bien entrer dans sa CAN, mission réussie ! Opposés au Botswana, les Lions de la Teranga ont maîtrisé cette rencontre du coup d’envoi au coup de sifflet final, pour s’imposer 3-0, grâce notamment au premier doublé de la compétition, celui de Nicolas Jackson.

Le Sénégal n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer. Le futur adversaire de l’équipe de France, lors du Mondial 2026, a pris son temps à cause d’un homme, Goitseone Phoko. Le gardien botswanais a sorti le grand jeu, pour la deuxième participation de son pays dans la compétition, mais n'a pu que s'incliner face à la domination des Sénégalais.