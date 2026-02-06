Assemblée nationale : Plénière lundi sur la levée de l'immunité de Farba Ngom

Dans un communiqué publié ce vendredi 6 février 2026, les députés sont convoqués en séance plénière le lundi 9 février 2026 à 10 h.

À l’ordre du jour figure la ratification de la liste des membres de la commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom dit Farba.

Le député-maire des Agnams a été placé sous mandat de dépôt et emprisonné le 27 février 2025 dans le cadre d’une enquête du Pool judiciaire financier pour des soupçons d’association de malfaiteurs, escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux.



































































