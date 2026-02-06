Un réseau international de gays, accusé d’inoculation délibérée du virus du VIH sur des victimes, en passe d’être cerné par la DIC- 14 personnes, dont un ingénieur du… cadastre, déférés au parquet

Un scandale et non des moindres qui fera, à n’en point douter, les choux gras de la presse Sénégalaise !



Les autorités judiciaires, précisément les perspicaces limiers de la Division des Investigations Criminelles, enquêtent, depuis un bon bout de temps sur un réseau impliquant des ressortissants du pays de Marianne et Sénégalais, avec des ramifications s’étendant de la France au Sénégal.



D’ailleurs, des enquêteurs Français séjournent depuis plus d’une semaine au Sénégal dans le cadre de cette procédure concernant un réseau gay (entendez d’ homme attiré émotionnellement, physiquement et/ou sexuellement par d’autres hommes).



L’enquête, enclenchée depuis la France, a révélé que les activités s’étendaient jusqu’au Sénégal, où des victimes ont été identifiées.



L’un des aspects les plus alarmants de l’enquête concerne des accusations d’ inoculation délibérée du virus du VIH sur des victimes notamment du même penchant, c’est-à-dire homosexuel.



Le juge et les limiers, dépêchés par les autorités du pays de Marianne, main dans la main avec les enquêteurs de la DIC, ont pu identifier et auditionner des gay Sénégalais cités par un ressortissant homosexuel Français, séropositif au VIH, tombé dans la nasse de la justice Française.



Parmi ceux qui sont mis aux arrêts par la DIC figure un Sénégalais …fiancé du gay arrêté en France etspécifiquement visé par ces accusations de “tourisme sexuel”et d’inoculation du virus au Sénégal.



Déférés au parquet à l’issue d’interrogatoires, les téléphones des mis en cause, dont celui d’un ingénieur du cadastre en service à Kaffrine, ont « parlé ». En clair, ces arrestations à l’actif de la DIC et de leurs collègues Français, font suite à la surveillance de contenus partagés sur leurs téléphones.



Les limiers ont failli tomber des nues en découvrant les nudes du groupe de gays. Au nombre des 14 cravatés et déférés, entre Keur Massar, Kaolack, etc… il y’a un Sénégalo-Américain en cavale.



L’enquête se poursuit pour déterminer les liens exacts entre le gay français et les réseaux locaux au Sénégal, dans un contexte de pression sociale pour la criminalisation accrue de l’homosexualité au Sénégal.



Affaire à suivre…

