En dépit du désistement du plaignant, Mara Diop dit “Bro”, envoyé en prison

Et, l’on reparle de ce cette affaire qui occupe les débats dans les salons, entre autres cadres fréquentés à Dakar.



Figurez-vous que l’homme d’affaires Mara Diop alias Bro, déféré ce vendredi matin au parquet de Dakar, a été finalement inculpé et placé sous mandat de dépôt par le maitre des poursuites. Ce, en dépit du désistement du plaignant en l’occupâmes Badara Gaye dit Baye Bada. Qui a fini par céder à la pression de proches, notamment des bonnes volontés , entre autres pontes du régime Diomaye/Sonko.



En clair, Baye Bada a déposé une lettre de désistement. N’empêche, le procureur de la République a placé sous mandat de dépôt “Bro”. Qui sera devant le prétoire dit des flagrants délits de Dakar durant la semaine prochaine.



Tombé dans la nasse des limiers de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), “Bro”, qui se présente comme un proche du Pm, Ousmane Sonko, a été auditionné sur procès-verbaux par les limiers de la cybercriminalité avant d’être placé en position de garde à vue.



À l’origine des faits qui lui ont lui valut son arrestation, une plainte qui porte l’estampille de l’homme d’affaires Badara Gaye alias Baye Bada portant sur des accusations de collecte illicite de données personnelles, publication d’images contraires aux bonnes mœurs, ainsi que violences et voies de fait.

“Bro” est accusé d’avoir réalisé un montage vidéo insultant à l’encontre du plaignant.

Il est principalement actif dans le milieu des affaires au Sénégal, notamment dans la restauration entre autres…

Affaire à suivre…