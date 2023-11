Le fils d'un célèbre chef religieux engrosse sa belle-soeur puis vole 400.000 CFA à son père

Une affaire peu ordinaire a atterri au tribunal d’instance de Mbacké ! Le khalife d'une famille religieuse a traîné son fils en justice pour une affaire de vol de numéraire. C.Bousso a volé la somme de 400.000 F CFA à son père pour étouffer une affaire des plus sensibles. En effet, le mis en cause a engrossé l'épouse de son grand-frère établi à l'étranger.



" J'ai engrossé la femme de mon grand-frère qui est au Brésil, a-t-il reconnu lors de l’enqûête préliminaire. J'ai soustrait 400.000 f cfa de mon père. Je voulais utiliser cet argent pour solliciter des prières en vue d'étouffer l'affaire. J'avais déjà contacté un charlatan", avoue C.Bousso sur procès-verbal lors de son interrogatoire dans les locaux du poste de police de Gouy-Mbind à Touba.



Selon des sources de Seneweb, une somme de 160 000 f cfa a été saisie sur le prévenu puis restituée à son père. Déféré au parquet pour vol, il a été placé sous mandat de dépôt.



Jugé jeudi dernier au tribunal d'instance de Mbacké, le prévenu n’a pas voulu revenir sur ses aveux explosifs proférés lors de l'enquête de la police. Mais quand le juge a menacé de lire le procès-verbal, C.Bousso a avoué à la barre du tribunal qu'il couchait avec la femme de son grand-frère.



"Tu es traîné en justice par ton père pour vol. Nous jugeons seulement cette affaire", lui a précisé le président de la séance.



Au finish, le prévenu a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison ferme. C.Bousso dort actuellement à la prison de Mbacké.