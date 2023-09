Le jeu des lions, coaching de Cissé : Là où ça cloche selon Sarr Locotte...

"Au milieu de terrain, il faut encore réfléchir sur les positionnements pour permettre à Pape Matar Sarr, Gana Gueye et Pathé Ciss de mieux performer, parce qu'ils ont beaucoup de qualités. Le choix de la sentinelle devant la défense doit se jouer entre Gana Gueye et Pathé Ciss. Ce dernier n'est pas fait pour jouer comme un 8 et aller finir les actions offensives. Il est plus fort devant la défense et c'est le poste où il a performé en Équipe nationale. C'est pareil pour Pape Matar Sarr qui est pétri de qualités, mais il laisse tout le monde sur sa faim."



L’équilibre au milieu



"Il faut vraiment trouver l'équilibre au milieu de terrain. Soit Pathé Ciss joue devant l'axe, Gana en position de 8 et Pape Matar Sarr de l'autre côté. Il faut réfléchir sur celui qui va jouer devant la défense. La CAN en Égypte, quand il y avait Cheikhou devant la défense, il avait très bien joué et fait une belle compétition. Offensivement, il a beaucoup plus de capacités et de possibilités pour aller marquer des buts que Pathé Ciss.



La force de Pathé Ciss, c'est devant la défense. Le petit déséquilibre qu'on a eu contre l'Algérie, on a plutôt fait jouer Gana devant la défense, Pathé Ciss offensivement comme 8 et Pape Matar Sarr. Je pense qu'il faut inverser. Gana peut jouer peut-être offensivement en 8 et Pathé devant la défense."



La position de Illimane



"Pour l'avenir aussi, un garçon comme Iliman, on peut aussi le mettre dans des conditions favorables à son jeu, voire de temps en temps, s'il ne peut pas décrocher un peu, jouer comme un 8. Comme on joue à trois au milieu, il peut être un troisième à droite. Il peut jouer avec Ismaila Sarr qui sera carrément excentré. Cela peut être une des solutions."