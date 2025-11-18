Le khalif général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, séjourne à Dakar !

Respecté par ses pairs pour son humilité, le saint homme, représentant de Cheikhoul Khadim, devenu le huitième dignitaire de la confrérie mouride, séjourne à Dakar.



En effet, Serigne Mountakha Mbacké Bachir, réside depuis quelques jours , dans une de ses résidences de la capitale Sénégalaise, précisément à Guédiawaye.



Quid des raisons de la présence à Dakar de cette personnalité consensuelle habituée des prêches d’union ? Mystère et boule de gomme.



En tous les cas, depuis qu’ils ont appris le séjour Dakarois du khalif général, d’innombrables « talibés » affluent d’horizons divers, aussi bien dans la journée que pendant que la nuit, aux fins de solliciter ses courues prières.



Inutile d’être devin pour subodorer que les plus hautes autorités du pays, entre autres acteurs politiques opposants, ne manqueront pas de rendre visite à Serigne Mountakha Mbacké (si ce n’est déjà fait ! )



Nous avons la foi que le khalif, détaché des mondanités en sus de son légendaire franc-parler, qui a hérité de la plus haute fonction religieuse de la confrérie mouride, priera pour qu’Allah Azwajaal sauvegarde la paix et la stabilité du pays !















