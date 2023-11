Le mouvement « Sénégal notre priorité » alerte sur l'état de santé de Pape Abdoulaye Touré

Le mouvement « Sénégal notre priorité » annonce de mauvaises nouvelles sur la santé de Pape Abdoulaye Touré.



Les nouvelles sur l’état de santé de Pape Abdoulaye Touré, ne sont pas bonnes et pour cause. « L’heure est grave. Pape Abdoulaye Touré est dans le coma depuis hier 9 novembre 2023, et il n’est toujours pas évacué à l’hôpital », alerte le mouvement "Sénégal notre priorité" (SNP), dans les colonnes de "Libération".



Ledit Mouvement dénonce « son emprisonnement arbitraire et les actes de torture qu’il a subis » en prison. Il exige sa libération immédiate et sans conditions, ainsi que celle de tous les détenus politiques.



Le mouvement « Sénégal notre priorité » rapporte que Pape Abdoulaye Touré observe une grève de la faim depuis cinq jours.



Il est inculpé pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses