Le pape Léon XIV appelle à la paix en Ukraine et à Gaza lors de sa première prière dominicale

C'était la première fois que le pape Léon XIV retournait à la loggia de la basilique Saint-Pierre, depuis son élection, jeudi.



"Je m'adresse moi aussi aux grandes puissances du monde en répétant ce mot d'ordre : plus jamais la guerre", a-t-il déclaré, devant des milliers de personnes.



"Je porte dans mon cœur les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé", a-t-il indiqué. "Que tout soit mis en œuvre pour parvenir le plus rapidement possible à une paix véritable, juste et durable".



Il a appelé à la libération des prisonniers de guerre et au retour des enfants ukrainiens dans leurs familles, et a salué le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan.





Il a également appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la fourniture d'une aide humanitaire à la "population civile épuisée et à la libération de tous les otages".



Léon XIV, un pape conservateur ou moderne ?



Le pape a repris la tradition pontificale d'offrir une bénédiction dominicale à midi, mais en y apportant quelques modifications.



Il a également chanté la prière Regina Caeli, une prière latine prononcée pendant la période de Pâques, que les papes les plus récents se contentaient habituellement de réciter.



Les traditionalistes et les conservateurs, dont beaucoup se montraient critiques à l'égard des réformes entreprises par le pape François et son style résolument moderne, ont cherché des signes révélateurs des priorités du nouveau souverain pontife. Certains ont exprimé un optimisme prudent, après avoir vu le pape Léon XIV arborer jeudi soir la cape rouge formelle de la papauté, que François avait délaissée.



Âgé de 69 ans, Robert Francis Prevost a été élu 267e pape jeudi. Une semaine chargée d'audiences l'attend, avant la messe d'inauguration de son pontificat, prévue le dimanche 18 mai.



Originaire de Chicago, il a passé la plus grande partie de sa vie sacerdotale en tant que missionnaire puis évêque au Pérou, pays dont il a acquis la nationalité en 2015.