Le rappeur Alioune Thiam alias Akon arrêté aux Etats-Unis !

C'est un "come-back" dont il se serait bien passé ! Alioune Thiam alias Akon, l'immense star des années 2000, l'homme aux millions d'albums vendus, celui qui nous a fait danser sur Lonely, Smack That ou Sexy Bitch avec David Guetta, fait de nouveau parler de lui.

Mais cette fois, ce n'est pas pour sa musique... L'interprète du tube planétaire Locked Up a visiblement pris son propre titre un peu trop au pied de la lettre ! En effet, selon les informations de Page Six, la star américano-sénégalaise a eu des démêlés avec la justice. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 52 ans, a été arrêté par les autorités en Géorgie, le 6 novembre dernier.

L'artiste a ensuite été incarcéré dans le comté de DeKalb. Heureusement pour lui, le séjour derrière les barreaux n'a pas duré bien longtemps puisqu’il a été libéré après seulement six petites heures. Mais pourquoi diable Akon, le magnat de la musique et l'homme d'affaires visionnaire, a-t-il fini menotté ? L'arrestation fait suite à un mandat d'arrêt émis par un autre comté, celui de Roswell , pour une affaire de conduite avec un permis suspendu.



Le mandat d'arrêt qui lui a valu 6 heures d'incarcération fait suite à un incident survenu le 10 septembre dernier. Comme le rapporte Page Six, qui a obtenu le rapport d'incident, un policier a remarqué le véhicule d'Akon. L'artiste était "en panne" sur le bord de la route au volant de sa Tesla Cybertruck.

L'agent de police s'arrête alors pour lui porter assistance, en attendant l'arrivée de la dépanneuse. Sympa. Mais le policier, faisant son travail, vérifie l'identité du conducteur. Et là, pas de chance. En fouillant dans ses fichiers, l'agent s'aperçoit que le permis de conduire d'Akon est suspendu pour "défaut de comparution". Le producteur aurait, en effet, dû se présenter à une audience prévue en janvier 2023 et ne l'a jamais fait. Oubli ou négligence ? Quoi qu'il en soit, le 10 septembre dernier, l'agent lui a donc collé une nouvelle contravention pour la conduite sans permis valide. C'est cette infraction, et le non-paiement de l'amende qui a suivi, qui a déclenché le mandat d'arrêt. Et c'est ce mandat qui l'a envoyé en prison le 6 novembre. Un enchaînement de mauvais événements.

Cette arrestation embarrassante arrive vraiment au pire moment pour le chanteur de Lonely. En effet, si côté business, tout roule, côté cœur, c'est le chaos. La vie personnelle d'Akon a récemment fait les gros titres de la presse américaine. Pour cause, en septembre dernier, sa femme, Tomeka Thiam, a demandé le divorce mettant ainsi fin à 28 ans de mariage ! Un véritable coup dur pour l'artiste et père de famille.