Le remaniement différé : pourquoi Macky Sall a changé ses plans

Mercredi dernier en Conseil des ministres, le Président Macky Sall avait confié à ces derniers qu’il allait remanier le gouvernement. D’après L’Observateur, le chef de l’État était même allé plus loin en émettant le souhait de procéder aux changements envisagés avant son voyage à New York pour les besoins de l’Assemblée générale des Nations unies, prévue du 17 au 23 septembre.



Dans son édition de ce samedi, le quotidien du Groupe futurs médias rapporte que Macky Sall a changé ses plans. Il précise que le remaniement devrait plutôt intervenir à son retour des États-Unis.





Le départ du gouvernement du ministre de l’Agriculture serait à l’origine de ce changement de timing. «La démission de Aly Ngouille Ndiaye en pleine campagne agricole n’est pas sans provoquer des blocages. Une fâcheuse situation à laquelle le Président veut trouver une solution», renseigne L’Observateur.



Le journal croit savoir que Macky Sall compte désigner par décret un ministre de l’Agriculture intérimaire en attendant que le titulaire soit choisi lors du prochain remaniement. «Sans ce décret, aucun acte ne peut être posé au sein de ce département ministériel. L’intérim pourrait revenir au Premier ministre ou à une autre personnalité», parie la même source.



Amadou Ba assure déjà l’intérim aux ministères des Sports et de l’Élevage.