Le retour au Gabon de tous les exilés politiques, un des chantiers prioritaires du Président de la Transition, Brice Oligui Nguema

« J’instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exiler politiques », a annoncé M. Oligui Nguema, dans son discours d’investiture.



Au nombre des chantiers prioritaires déclinés par le nouveau Président de la République gabonaise, il y a entre autres, le rétablissement de la bourse pour les élèves du secondaire, « l’amnistie des prisonniers d’opinions », le financement de l’économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales , la création d’une synergie avec l’accompagnement des banques locales pour le « paiement des pensions des retraités, la révision des conditions d’attribution de la nationalité gabonaise et réviser les lois du foncier en république gabonaise ».



Des projets déclinés qui ont été bien accueillis par tous les acteurs politiques présents au palais présidentiel. L’on a noté la présence des anciens ténors du régime déchu d’Ali Bongo, notamment, Rose Christiane Ossouka Raponda, Alain Claude Bilie By Nze, Faustin Boukoubi et Lucie Aubusson Mboussou, respectivement ex vice-présidente de la République, Premier Ministre, président de l’Assemblée nationale et présidente du Senat.



D’autres poids lourds de l’opposition étaient également présents à l’instar de Didjob Divungui Di Nding, d’Alexandre Barro Chambrier, Raymond Nond Sima, Paulette Missambo, Pierre Claver Mangaga Moussavou, Mike Jocktane et autres.



Le Pr Albert Ondo Ossa qui continue de réclamer sa supposée victoire des élections présidentielles du 26 août 2023, n’a pas été présent. Des élections caractérisées par des « résultats tronqués » dont la junte a indiqué avoir annulés après sa prise de pouvoir le 30 août dernier pour maintenir la paix dans le pays.