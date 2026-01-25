Les Inspecteurs et Officiers des Douanes au chevet des enfants vulnérables

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la Douane, édition 2026, l’Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes (AIOD) a illustré son engagement social par une importante remise de dons. Cette action de bienfaisance a ciblé deux structures essentielles : le Centre Talibou Dabo et l’Association des Familles d’Enfants Atteints de Paralysie Cérébrale (AFEPC).

Le lot, composé de divers dispositifs médicaux et de denrées alimentaires, a été officiellement remis lors d’une cérémonie empreinte de solennité. L'événement s'est déroulé en présence des membres du bureau de l'AIOD, du personnel d'encadrement des centres ainsi que des parents d'élèves et de patients, tous réunis pour saluer cet appui matériel précieux.

Par ce geste concret, l’Amicale réaffirme son engagement constant en faveur des populations les plus vulnérables du pays. Cette initiative souligne l’attachement profond de l’institution douanière aux valeurs de solidarité et de responsabilité sociale, démontrant que les soldats de l'économie sont également des acteurs majeurs du soutien communautaire.







































































seneweb