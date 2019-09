Les Russes appelés aux urnes après un été de répression

A travers tout le pays, les Russes se rendent aux urnes, ce dimanche 8 septembre, pour élire leurs représentants locaux, après une campagne agitée et une des plus importantes opérations de répression judiciaire contre des manifestants en près de dix ans. Des scrutins municipaux et régionaux ont lieu dans tout le pays au lendemain d’un échange historique de 70 prisonniers entre la Russie et l’Ukraine, salué unanimement comme un premier pas vers une résolution du conflit qui oppose les deux pays depuis 2014.





Selon les analystes, les résultats du vote seront suivis de près à l’approche des élections parlementaires de 2021 et contribueront à façonner l’avenir politique de la Russie, alors que le président Vladimir Poutine entame sa troisième décennie au pouvoir.



Tous les yeux sont rivés vers la capitale, où des manifestations quasi-hebdomadaires ont eu lieu cet été pour protester contre l’éviction de candidats de l’opposition à l’élection du Parlement local.



« Ce n’est pas de la démocratie »

Dans le centre et en banlieue, les moscovites étaient accueillis par des policiers en uniformes blancs, des ballons gonflables aux couleurs de la Russie, des stands de nourritures, des retraités s’arrêtant pour un thé avant ou après le vote.



L’avocate Lioubov Sobol, une des meneuses du mouvement de contestation après avoir été exclue de la campagne, a voté près de son domicile du sud de Moscou, accompagnée de nombreux journalistes. « Bien sûr, personne ne veut aller voter, car leurs candidats n’ont pas été autorisés à se présenter, a-t-elle déclaré aux journalistes. Ce n’est pas de la démocratie ».



Le convoi présidentiel a quant à lui traversé le centre-ville à vive allure en direction du bureau de vote de l’Académie des Sciences, où Vladimir Poutine a ses habitudes d’électeur. « Ce qui est important, ce n’est pas la quantité, c’est la qualité » des candidats, a-t-il déclaré après avoir voté, selon les agences russes.



Les candidats d’opposition emprisonnés

La ville de Moscou a fêté ce week-end son anniversaire, à grand renfort d’animations de rue et de feux d’artifice. L’occasion pour la mairie de se montrer sous son meilleur jour en organisant une fête géante sur la principale artère de Moscou, la rue Tverskaïa, à l’endroit même où, il y a quelques semaines, la police interpellait en masse des manifestants.



Pour la plupart non autorisées, ces manifestations ont donné lieu à près de 2 700 interpellations à Moscou. Du jamais vu depuis la vague de protestations de 2011-2012 qui avait précédé le retour de M. Poutine à la présidence après un mandat de premier ministre.



Les autorités ont brièvement emprisonné pratiquement tous les candidats d’opposition voulant participer au scrutin moscovite. Plusieurs manifestants ont également été condamnés à de lourdes peines, allant jusqu’à quatre ans de prison. Un homme a lui été condamné à cinq ans de prison pour un Tweet appelant à attaquer les enfants de policiers.



A Moscou, près de 7,2 millions d’électeurs seront appelés à élire 45 députés au Parlement de la ville, dominé par le parti au pouvoir, Russie unie, et qui ne s’oppose jamais aux politiques du maire pro-Kremlin, Sergueï Sobianine.



Pas un seul candidat ne se présente toutefois officiellement sous les couleurs du parti, dont la popularité a atteint un score historiquement bas. L’opposant Alexeï Navalny, 43 ans, a appelé les Moscovites à « voter intelligemment » en soutenant ceux qui sont les mieux placés pour battre les candidats affiliés au pouvoir. La plupart d’entre eux sont communistes.



Plus de 5 000 élections

En tout, plus de 5 000 élections ont lieu dans le pays ce dimanche. Les Russes vont élire 16 gouverneurs régionaux et les parlementaires locaux de 13 régions, dont la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.



En dehors de Moscou, la campagne pour l’élection du gouverneur de Saint-Pétersbourg a été parmi les plus controversées, le Kremlin soutenant le très impopulaire gouverneur sortant, Alexandre Beglov.



Samedi, Moscou a voulu se montrer sous son meilleur jour en organisant de nombreuses festivités et des feux d’artifice pour célébrer le 872e anniversaire de la fondation de la ville, et tenter de faire oublier les évènements de l’été. Les bureaux de vote y seront ouverts de 8 heures à 20 heures, heure locale.