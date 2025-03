Les Sénégalais préoccupés par la situation économique, selon le ministère de l'Économie [Document]

La perception des ménages sénégalais concernant la situation économique du pays s'est fortement dégradée au cours du dernier trimestre de 2024, selon un récent rapport publié par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) du ministère de l'Économie et du Plan. Une enquête menée à cet effet révèle que les indicateurs relatifs à leur niveau de vie actuel et futur ont enregistré une baisse significative, respectivement de 5,8 points et 1,4 point en variation trimestrielle. Ces résultats se situent bien en dessous des moyennes observées sur le long terme.



Par ailleurs, les craintes des ménages concernant une possible augmentation du chômage se sont intensifiées, avec une hausse de 9,8 points entre les deux derniers trimestres de 2024. Le solde correspondant à cette inquiétude atteint désormais 27,1 points, dépassant ainsi sa moyenne historique.



En ce qui concerne la situation financière des ménages, les indicateurs relatifs à leur capacité d'épargne, tant actuelle que future, ont également reculé, avec des baisses respectives de 6,5 points et 6,3 points. Dans l'ensemble, l'opinion des ménages sur leur situation financière et sur l'état de l'économie nationale est nettement défavorable par rapport au troisième trimestre de 2024.



Ces données reflètent un climat de préoccupation croissante parmi la population sénégalaise, marqué par une détérioration des perspectives économiques et une inquiétude grandissante face à l'emploi et à la stabilité financière.

















Dakaractu et ConfidentelDakar