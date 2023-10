Les attaques du Hamas ont fait «plus de 200 morts», annonce l'armée israélienne

Les attaques du Hamas palestinien sur le sol israélien ont fait « plus de 200 morts » samedi 7 octobre, a indiqué l'armée israélienne dans la soirée, accusant les hommes armés du mouvement islamiste au pouvoir à Gaza d'avoir commis des massacres de civils. « Les terroristes se sont déchaînés et se sont introduits dans des maisons, ils ont massacré des civils », écrit l'armée sur son compte X (ex-Twitter). Au total, l'armée fait état de « plus de 200 morts » et « plus de 1 000 blessés » selon son dernier bilan.