Les avocats de Sonko tirent la sonnette d'alarme !

Le Collectif des Avocats de Ousmane Sonko est inquiet. Il alerte l’Etat du Sénégal, les autorités administratives sanitaires, les autorités judiciaires ainsi que l’opinion, sur l’état de santé "préoccupant" de leur client, admis en réanimation depuis le 17 Août 2023. «De ce jour, avec la perpétuation de la grève de la faim qu’il avait entamée depuis le samedi 29 juillet 2023 au lendemain de son arrestation, sa santé ne cesse de se dégrader», signalent les robes noires. Ils soulignent que la situation de Sonko, «citoyen Sénégalais en péril dans un lieu de détention, interpelle au premier chef les autorités des administrations pénitentiaire et hospitalière en charge de sa détention et traitement.» Ils leur rappellent leur obligation légale de veiller sur la santé de leur client, de déployer tous les moyens à leur disposition afin de préserver sa vie, «en attirant leur attention sur l’obligation qu’ils ont de faire parvenir au doyen des juges, chargé de l’instruction du dossier, toutes informations ayant trait à une menace ou risque susceptible de compromettre sa santé et ses chances de survie.» Le Collectif des Avocats de Sonko interpelle aussi l’Etat du Sénégal. Il l’invite à «prendre en urgence toutes mesures nécessaires pour éviter la survenance d’un drame.» igfmm