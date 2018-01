Les avocats de l’Etat fustigent la stratégie de Khalifa

«Si on veut travailler sérieusement, il faut nous accorder sur la suite des événements. La Défense aurait dû prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce procès puisse se tenir normalement », déclare l’avocat de l’Etat, Me Yérim Thiam.

« Les avocats de la défense utilisent des manières dilatoires pour retarder le procès. L’objectif de la défense c’est de traverser l’année judiciaire. C’est un abus qu’elle est en train de commettre », peste Me Babacar Cissé. L’avocat de l’Etat de préciser que : « Dans cette affaire-là, ils (les avocats de Khalifa Sall) refusent d’aller au fond, ils ont peur d’aller au fond ».

« Nous (avocats de l’Etat) sommes prêts, on a toujours été prêts pour plaider ce dossier», conclut-il.