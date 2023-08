Les députés de Yewwi récusent Antoine DIOME pour l’organisation de la présidentielle de 2024

Le ministre de l’Intérieur est considéré par l’opposition comme l’homme à tout faire du pouvoir pour avoir mis en prison plus de mille détenus politiques.Pour les députés de la coalition Yewwi Askan Wi qui ont tenu une conférence de presse ce 21 août, il n’est pas question qu’Antoine Félix DIOME organise l’élection présidentielle de 2024. A les en croire, en matière de transparence, il n’est pas le plus indiqué.



« Nous réclamons une autorité impartiale pour la tenue d’élections libres, transparentes et inclusives. Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix DIOME ne peut pas organiser ces élections par transparence du vote. On doit le changer », ont affirmé Birame Soulèye DIOP et Cie.



Dans le même registre, ils ont annoncé que des jeunes membres du parti PASTEF, une quarantaine, ont décidé de s’exiler comme Me Ngagne Demba TOURÉ pour ne pas subir les persécutions du pouvoir.





















































Walf