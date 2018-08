Les dessous de l'audience de ce lundi entre le Pr Macky Sall et Me Alioune Badara Cissé

Le Médiateur de la République du Sénégal, Maître Alioune Badara Cissé, présentera au chef de l’Etat, ses rapports d’activités au titre des années 2014 –2016 et 2016 – 2017, lundi à 16 h, annonce un communiqué officiel.



"Cette remise solennelle marque un moment fort dans la vie de l’Institution du Médiateur de la République" , souligne la même source.



Officieusement, "il s'agira pour les deux hommes, vieilles connaissances, de discuter afin de trouver des plages de convergences" fait savoir une source au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat. A en croire l'informateur de dakarposte, l'occasion sera saisie " aux fins de se mettre à un certain niveau d’informations quant à la conduite des affaires de l’Etat.Mais, je peux vous dire, sans risque de me tromper que Me Alioune Badara Cissé ne sera pas candidat; comme certains le véhiculent".



Quoi qu'il en soit, tout récemment, Me Alioune Badara Cissé a publiquement défié le Président Macky Sall. Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, le médiateur de la République, qui animait une conférence pour le Collectif des associations " Sopé "(Sénégalais résidant à Lyon), a soutenu qu'il n’exclut pas de se présenter à l’élection présidentielle de Février prochain.



" Est-ce que je suis candidat, je n’en sais rien du tout. Rien ne fait obstacle à ma candidature. Rien ! Je suis citoyen sénégalais, j’ai plus de 35 ans, je sais lire et écrire en français. J’ai les mêmes droits que Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck", a t'il lâché dans un entretien accordé à L’Observateur.



Et,Me ABC de poursuivre : " Je suis Médiateur, je n’appartiens à aucun parti politique. Je ne suis d’aucun bord. J’ai d’ailleurs cessé de chercher un bord, je dois en trouver un qui ne sera nul autre que celui que je me serais tracé moi-même. Je prépare mon avenir même si c’est trop dire à 60 ans"



Mais, précise-t-il : " j’en ai un". « Si je devais être candidat, ce n’est pas à Lyon que vais faire la déclaration…Dans le secret de ma délibération, je répondrai à cette question », a-t-il souligné.