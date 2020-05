Les dettes de la Sar vont plomber la banque UBA

UBA Sénégal est dans une sérieuse impasse, comme l’a révélée Fitch. Si la banque est engluée dans d’énormes difficultés, c’est surtout à cause des dettes de la Société africaine de raffinage (Sar). Selon nos informations, Uba comptabilise au moins 50 milliards de dettes dues par la raffinerie et l’alerte de Fitch vise principalement, sans le citer, ce crédit qualifié « d’institutionnel ». En effet, l’agence de notation est convaincue que c’est pas de sitôt que cette dette sera payée, surtout à cause des énormes difficultés que traversent la Sar. Il faut dire qu’UBA s’est toujours crue en terrain conquis à la Sar au point qu’ils ont prêté de l’argent à un actionnaire pour prendre des parts au sein de la raffinerie en vue d’en garder le contrôle. Pendant plus de dix ans, depuis l’époque de Samuel Sarr, au ministère de l’énergie, la banque a consolidé ses résultats d’exploitation en étant le partenaire financier exclusif de la Sar. Des résultats qui avaient ravi la maison mère de Lagos, heureuse que sa filiale puisse jouer un rôle dans un secteur aussi stratégique. Comme toutes les bonnes histoires ont une fin, les tensions de trésorerie régulières de la Sar ont fini par plomber la banque qui d’ici la fin de l’année doit se renflouer.