Les dirigeants de l'OTAN appellent Trump à annuler la suspension des sanctions contre le pétrole russe

Le chancelier allemand Frederich Merz a déclaré vendredi que six des sept pays du G7 étaient opposés à la décision des États-Unis d'accorder un sursis à la Russie concernant les sanctions pétrolières. Le président américain Donald Trump a pris cette décision afin de stimuler l'offre mondiale dans un contexte de flambée des prix, conséquence de la guerre israélo-américaine lancée contre l'Iran le 28 février.





Les dirigeants de l'Allemagne, du Canada et de la Norvège, tous membres de l'OTAN, ont déclaré qu'ils utiliseraient leurs canaux de communication avec la Maison-Blanche pour tenter de faire changer d'avis de son locataire.



Le trio a réitéré la position de l'alliance selon laquelle une pression maximale doit encore être exercée sur le Kremlin concernant sa guerre en Ukraine et la menace plus large qu'il fait peser sur la sécurité mondiale.



"Six sur sept étaient clairement d'avis que nous ne devrions pas lever les sanctions contre la Russie", a déclaré Merz.



"Nous avons été un peu surpris d'apprendre ce matin que le gouvernement américain avait pris une décision différente", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse en Norvège.



Les trois dirigeants ont convenu qu'il fallait continuer à exercer une pression maximale sur le Kremlin en raison de son invasion massive de l'Ukraine et ont insisté pour que la Russie ne bénéficie pas d'une réintroduction sur les marchés pétroliers mondiaux.



La décision "ne devrait pas être prise parce que la Russie en profite", a insisté Merz.



"Nous devrions faire davantage pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à cette terrible guerre dès que possible, et c'est la raison pour laquelle nous avons un point de vue différent sur la décision qui a été prise à Washington DC hier soir", a-t-il déclaré.



Interrogé lors de la conférence de presse sur la possibilité que les pays du G7 ou l'OTAN fassent pression sur Trump pour qu'il revienne sur sa décision, le Premier ministre canadien Mark Carney a répondu : "Nous avons tous des lignes directes avec le président, et nous les utiliserons".



Merz a assuré qu'il s'entretiendrait avec le président français Emmanuel Macron pour voir s'ils peuvent trouver un moyen de contourner le plan de Trump : "Nous aurons l'occasion de nous parler au cours du week-end. Et nous verrons ce que nous pouvons faire".